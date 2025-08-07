Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a PJ, o detido terá atuado em conluio com outros homens, abusando, de forma deliberada e reiterada, de duas crianças durante esse período. Pelos crimes de que é suspeito, arrisca-se a uma pena de prisão até 15 anos, segundo a legislação brasileira.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

O homem vivia em Portugal há cerca de cinco anos, onde residia e exercia atividade profissional na zona de Lagos, no Algarve.

Após a detenção, foi presente ao Tribunal da Relação de Évora, que determinou a medida de coação mais gravosa prisão preventiva enquanto aguarda a tramitação do processo de extradição para o Brasil