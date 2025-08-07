A Polícia Judiciária deteve esta segunda-feira, 4 de agosto, na região do Algarve, um cidadão estrangeiro de 37 anos sobre o qual recaía um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades brasileiras. O homem é suspeito de ter cometido vários crimes de abuso sexual de crianças entre 2016 e 2019, na zona do Rio de Janeiro, no Brasil.
Detido no Algarve cidadão estrangeiro procurado por abuso sexual de crianças no Brasil
7 ago 2025 10:47
