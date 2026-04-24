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Um antigo oficial do regime sírio, suspeito de estar por detrás de um dos massacres mais brutais da guerra civil, foi detido pelas forças de segurança, anunciou o Ministério do Interior da Síria.

Amjad Youssef, considerado um dos fugitivos mais procurados do país após a queda de Bashar al-Assad, foi capturado numa zona rural a cerca de 50 quilómetros da cidade de Hama, na sequência de uma operação de segurança descrita como cuidadosamente planeada, diz o The Guardian.

Segundo o ministro do Interior, Anas Khattab, Youssef encontra-se sob custódia após a operação, cuja execução permitiu localizar e deter o suspeito. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram o antigo oficial com uniforme prisional, enquanto vídeos partilhados nas redes sociais exibem o detido dentro de um veículo, com sinais visíveis de agressões.

Amjad Youssef é apontado como um dos principais responsáveis pelo chamado massacre de Tadamon, ocorrido em 2013 num bairro a sul de Damasco. Estima-se que cerca de 288 civis tenham sido mortos, entre os quais 12 crianças. Os crimes foram documentados em vídeos gravados pelos próprios autores e posteriormente divulgados, revelando a execução sistemática de civis.

As imagens mostram membros das forças armadas sírias, em colaboração com milícias pró-governamentais, a conduzirem grupos de civis vendados até à beira de uma vala, onde eram forçados a entrar antes de serem abatidos a tiro. Os corpos eram depois queimados e enterrados com recurso a maquinaria pesada, num processo registado em detalhe pelos perpetradores.

A divulgação destes vídeos constituiu um dos relatos mais explícitos da violência exercida sobre civis durante o conflito sírio, oferecendo uma visão inédita da atuação das forças do regime em zonas contestadas. O material chegou ao domínio público através de um denunciante que o encontrou num computador governamental e o transmitiu clandestinamente a ativistas em Paris.

Posteriormente, os ficheiros foram analisados por dois investigadores baseados nos Países Baixos, Annsar Shahhoud e Uğur Ümit Üngör, que ao longo de dois anos trabalharam na identificação das vítimas, dos locais e dos responsáveis. Entre estes, destacava-se uma figura conhecida como “o homem da sombra”, reconhecido por uma cicatriz distinta na sobrancelha esquerda.

A identificação de Youssef como suspeito principal resultou de um processo de investigação que incluiu a análise de perfis nas redes sociais. Shahhoud chegou mesmo a estabelecer contacto direto com o suspeito, fazendo-se passar por investigadora pró-regime, e conduziu entrevistas que foram gravadas sem o seu conhecimento.

Após a divulgação destas descobertas, foram impostas sanções por parte dos Estados Unidos e da União Europeia contra Youssef, enquanto França anunciou a abertura de uma investigação por crimes de guerra.

Durante anos, circularam rumores sobre o paradeiro de Youssef, incluindo alegações de fuga para o Líbano ou para a Europa, bem como especulações de que teria alterado a aparência através de cirurgia plástica. No entanto, foi agora detido com características físicas semelhantes às identificadas anteriormente, incluindo a cicatriz que contribuiu para a sua identificação.

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