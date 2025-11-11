Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um indivíduo que criou na internet uma lista de políticos a matar e pedia moedas digitais para pagar a quem o fizesse foi detido na cidade alemã de Dortmund, informou esta terça-feira a Procuradoria-Geral do Estado.

Segundo a Procuradoria-Geral do Estado alemão, o indivíduo tem dupla nacionalidade alemã e polaca. O indivíduo é suspeito de financiamento de terrorismo, instrução para fazer atos violentos perigosos para o Estado (instruções sobre produção de explosivos) e difusão perigosa de informação pessoal.

O suspeito fez estas atividades na internet de acesso reservado e condicional, muitas vezes associada a atividades criminosas, designada entre outros termos por "Deep Web", "Dark Web" ou "Darknet", a partir de junho de 2025.

Informações preliminares indicam que pertença ao grupo de extrema-direita Cidadãos do Reich.

