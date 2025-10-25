Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A vítima, Jhordana Dias, uma brasileira de 26 anos, afirmou ao jornal Le Parisien que foi atacada no início de outubro: o homem terá entrado no comboio, empurrado a jovem e tentado tirar-lhe a roupa interior.

Alertada pelos gritos de Jhordana, outra passageira começou a filmar. Nas imagens vê-se um homem de fato de treino preto e boné a fugir do comboio quando este chega à estação.

O ataque aconteceu a 15 de outubro, entre as estações de Choisy-le-Roi e Villeneuve-le-Roi, a sudeste de Paris.

De acordo com os meios de comunicação franceses, o suspeito foi detido na sexta-feira à noite, em Mantes-la-Jolie (noroeste de Paris), por agentes da polícia dos transportes. O homem não tinha documentos de identificação, mas afirmou ter 26 anos. Encontra-se sob custódia policial.

A mulher que gravou o vídeo, identificada apenas como Marguerite, tem sido amplamente elogiada por ter evitado que o ataque se tornasse mais grave.

Jhordana Dias, que não fala francês, apresentou queixa na esquadra de Choisy-le-Roi com a ajuda do irmão, que traduziu o seu depoimento.

O vídeo, amplamente difundido pela comunicação social e nas redes, reacendeu o debate sobre a segurança das mulheres em França, especialmente nos transportes públicos.

Entretanto, duas outras mulheres afirmaram ao Le Parisien que também foram vítimas do mesmo homem.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.