A detenção ocorreu no dia 9 de fevereiro, pelas 07h00, na freguesia de Pedroso, em Vila Nova de Gaia, no seguimento de uma busca domiciliária ordenada pela autoridade judiciária. Durante a operação, a PSP apreendeu uma arma branca (soqueira), material pirotécnico e objetos alusivos ao grupo organizado de adeptos Super Dragões.

Segundo a PSP, o detido está ligado a um incidente ocorrido a 30 de agosto de 2025, durante o jogo de futebol entre Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto, no Estádio José de Alvalade. Na ocasião, enquanto se encontrava na bancada B, dentro da caixa de segurança, o suspeito terá partido um vidro de proteção colocado no final da bancada, provocando a queda de estilhaços sobre a bancada A e ferindo sete pessoas, todas já identificadas.

O mandado de detenção e a busca domiciliária fazem parte de um processo criminal investigado pela Brigada de Investigação contra a Violência Associada ao Desporto da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

