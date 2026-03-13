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Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a ocorrência começou pelas 07h45, durante uma operação de fiscalização no sentido Sul-Norte da ponte. O condutor de um veículo ligeiro de passageiros, com dois ocupantes, não obedeceu à ordem de paragem de um agente, desviando-se e embatendo num sinal de trânsito temporário, que acabou por arrastar por alguns metros.

O veículo iniciou então uma fuga a alta velocidade, ziguezagueando entre outros carros, provocando dois acidentes. No primeiro, um veículo foi atingido, resultando num ferido ligeiro assistido no local. No segundo, o embate envolveu um dos polícias que seguia atrás do veículo, um homem de 28 anos, que foi transportado para o Hospital de São Francisco Xavier, onde permanece em observação e a realizar exames.

No final do tabuleiro, outro polícia conseguiu abrandar o trânsito e intercetar os ocupantes do veículo. O condutor foi detido por falta de habilitação legal para conduzir, desobediência e condução perigosa, possuindo histórico de fugas em operações de fiscalização de trânsito. Sobre o outro ocupante pendia um pedido de paradeiro.

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