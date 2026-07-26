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De acordo com a SIC Notícias, que cita a agência Lusa e meios internacionais, as autoridades suspeitam que o detido acompanhava o principal suspeito do atropelamento, que já foi identificado, mas continua a monte.

O ataque aconteceu ontem à noite, quando uma carrinha embateu contra pessoas reunidas no parque Tiergarten, junto ao percurso do desfile do orgulho LGBTI+. O principal suspeito está a ser identificado como Abdul B. E e é simpatizante do o grupo jihadista Estado Islâmico.

As autoridades relatam que, após o acidente, houve “uma ou mais pessoas” a abandonar a viatura e há relatos de esfaqueamentos.