Segundo informações publicadas pelo El País, o IRTA CReSA (Centro de Investigação em Sanidade Animal) da Catalunha analisou amostras de quatro novos javalis mortos na serra de Collserola, em Barcelona. Estes casos surgem apenas alguns dias depois de terem sido encontrados dois cadáveres na mesma área, o que evidencia que todos os incidentes se situam no mesmo radio de vigilância. O centro catalão, que realiza vigilância 24 horas por dia desde 2019, obteve os resultados das análises em poucas horas.

O Departamento de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação da Generalitat da Catalunha divulgou os dados para alertar a população sobre os riscos da propagação da peste suína africana, uma doença viral que não afeta seres humanos, mas que constitui um sério risco para a indústria suinícola.

A peste suína africana regressa a Espanha depois de três décadas sem casos, representando um golpe significativo para o setor, sendo o país o maior produtor de carne suína da União Europeia, com 24% da produção total, e o terceiro a nível mundial. Durante uma conferência de imprensa, o ministro da Agricultura, Luis Planas, apelou à “prudência” face à situação.

Os primeiros dois javalis foram encontrados a cerca de um quilómetro do campus da Universidade Autónoma de Barcelona (UAB), enquanto os quatro novos casos surgiram no mesmo perímetro. Este dado tranquiliza as autoridades, que consideram que o plano de contingência está a funcionar. Na sexta-feira anterior, o Departamento de Agricultura da Catalunha estabeleceu o encerramento de um raio de seis quilómetros a partir de Cerdanyola, onde se localizaram os dois primeiros casos.

O perímetro de contenção abrange atualmente zonas de 12 municípios, incluindo Sabadell, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà, Cerdanyola, Sant Cugat, Terrassa e Rubí. Para uma área mais ampla, de 20 quilómetros e que envolve 64 municípios, estão proibidas atividades como ciclismo, caça e pesca, como medida preventiva para reduzir o risco de propagação.

