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O Ministerio da Saúde espanhol confirmou um novo caso positivo de hantavírus entre os passageiros espanhóis que viajavam no cruzeiro Hondius, onde foi identificado o surto da doença.
Segundo fontes do Ministério citadas pelo El País, o novo caso corresponde a “um contato próximo identificado no âmbito do seguimento epidemiológico ativado após a deteção inicial do surto no navio”.
Os passageiros afetados encontram-se atualmente em quarentena no Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, em Madrid, onde estão a ser monitorizados pelas autoridades de saúde.
As autoridades espanholas continuam a acompanhar os passageiros e tripulantes do cruzeiro, mantendo em curso o rastreio epidemiológico para identificar possíveis novos casos e evitar a propagação da infeção.
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