Segundo a GNR, os elementos do SEPNA deslocaram-se ao local após uma denúncica "relativa a uma descarga poluente nas imediações da Estação Elevatória de Monte Real", onde constataram que, "em resultado de uma descarga não controlada diretamente para o rio Lis, proveniente daquela instalação, a fauna e a flora deste rio e dos seus afluentes, se encontravam gravemente afetadas", tendo sido também "confirmada a mortalidade elevada de peixes na pista de pesca do Vale do Lis".

Este foi o incidente que levou à interdição a banhos da Praia da Vieira de Leiria durante vários dias, devido à "elevada probabilidade de presença de agentes patogénicos e de concentrações de poluentes muito superiores aos Valores Limite de Emissão (VLE), inviabilizando o uso da água do rio Lis para fins de rega, outros aproveitamentos e para a prática balnear na zona costeira adjacente à sua foz."

A ação resultou na elaboração de um auto de notícia pelo crime de poluição, que foi remetido ao Tribunal Judicial de Leiria.