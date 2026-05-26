Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa é liderada pela APAIIR — Associação Portuguesa de Imigração, Investimento e Realocação — composta maioritariamente por cidadãos estrangeiros com Vistos Gold ativos ou pedidos em curso. A associação sustenta que as mudanças legislativas “põem em causa direitos e expectativas legítimas” de milhares de investidores que tomaram decisões com base no enquadramento legal anteriormente em vigor.

Em causa está o novo diploma que alarga de cinco para dez anos o período mínimo de residência legal necessário para iniciar um pedido de nacionalidade portuguesa, sete anos no caso de cidadãos da União Europeia e dos países africanos de língua oficial portuguesa, e que exclui da contagem o tempo decorrido entre o pedido de autorização de residência e a emissão do respetivo cartão. Tendo em conta os atrasos na Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), este intervalo pode representar mais quatro ou cinco anos adicionais de espera. A maioria dos titulares de Vistos Gold é de nacionalidade norte-americana, ficando assim sujeita ao prazo mais longo.

Segundo a APAIIR, estas alterações violam princípios estruturantes do Estado de direito democrático, como a proteção da confiança legítima, a segurança jurídica, a proporcionalidade e a previsibilidade legislativa, particularmente relevantes em contextos de investimento estrangeiro e mobilidade internacional.

A associação encontra-se a analisar a viabilidade jurídica de uma resposta concertada, que poderá passar por ações coletivas em tribunais nacionais e por procedimentos arbitrais ao abrigo de tratados internacionais de proteção do investimento. A estratégia jurídica será apoiada pela sociedade de advogados Vieira de Almeida, responsável pelo contencioso nacional e internacional.

No início de maio, já tinha sido noticiada a intenção de mais de 500 detentores de Vistos Gold avançarem com uma ação coletiva contra o Estado, aguardando, para o efeito, a regulamentação final da nova lei, prevista para os próximos meses.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.