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Entre as principais mudanças em estudo está o alargamento do período máximo de detenção de cidadãos estrangeiros sem documentação, que poderá passar dos atuais 60 dias para um ano e meio, avança a CNN Portugal.

A revisão surge após casos recentes de fuga, como o de cidadãos marroquinos que entraram ilegalmente em Portugal a 8 de agosto e que desapareceram após serem libertados. O Executivo considera que o atual enquadramento tem limitado a atuação das autoridades.

Outra das medidas prevê o aumento do período de interdição de entrada no país para cidadãos expulsos, que poderá subir de dois para cinco anos. Está igualmente em cima da mesa a eliminação da notificação para abandono voluntário do território, etapa que, segundo o Governo, tem dificultado os processos, permitindo que muitos imigrantes se ausentem antes de serem localizados.

Após o Conselho de Ministros, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, classificou a proposta como “muito necessária”, sublinhando tratar-se de uma reforma “muito importante” e amplamente debatida. O governante defendeu ainda que a permanência em situação ilegal deve ter consequências, apontando para a necessidade de um afastamento mais rápido dos cidadãos em incumprimento.

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