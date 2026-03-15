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O alerta para o acidente foi dado às 12h13, tendo o despiste ocorrido ao quilómetro 676,200 do Itinerário Complementar 1, indicou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo.

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ourique, Mário Batista, explicou que, na sequência do despiste, o veículo caiu numa ravina com cerca de 15 metros de altura. As duas vítimas eram as únicas ocupantes do automóvel.

Os óbitos foram declarados no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Albufeira, segundo a Proteção Civil.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Ourique, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Guarda Nacional Republicana, num total de 21 operacionais apoiados por nove veículos, incluindo a VMER de Albufeira e as ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde e Odemira.

O helicóptero do INEM de Évora ainda foi acionado, mas acabou por ser desmobilizado após a confirmação das mortes.