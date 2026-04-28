Segundo o Governo, a medida inclui gastos com a aquisição de livros em estabelecimentos especializados, bem como a compra de bilhetes para espetáculos e entradas em museus, desde que devidamente faturados por entidades abrangidas pelos setores de atividade elegíveis.

Na prática, estas despesas permitem deduzir 15% do IVA suportado nas faturas consideradas elegíveis, desde que devidamente comunicadas e classificadas no e-Fatura. O valor apurado integra o limite global anual de 250 euros aplicável às deduções por exigência de fatura.

Para beneficiar desta dedução, os contribuintes devem validar as faturas no e-Fatura e confirmar o respetivo enquadramento no setor de atividade adequado. Este procedimento pode contribuir para reduzir o valor de IRS a pagar ou aumentar o reembolso a que haja direito.

O enquadramento aplica-se às despesas realizadas ao longo de cada ano civil, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, sendo refletido na declaração de IRS apresentada no ano seguinte.

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