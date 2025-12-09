Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre 2020 e 2022, morreram em média 2 922 pessoas por ano em acidentes de trabalho na UE, sendo que cerca de 43% destas mortes ocorreram no setor dos transportes. Os dados mostram que os acidentes rodoviários associados ao trabalho podem representar entre 30% e 40% de todas as mortes na estrada em diversos países europeus — em França chegam a 42%, na Irlanda a 29%, em Itália a 16% e na Alemanha a 10%.

Portugal destaca-se por já registar a finalidade das viagens nos autos de notícia da polícia, o que permite analisar melhor os riscos das viagens laborais e de casa para o emprego. A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) também recebe comunicações obrigatórias de acidentes de trabalho, incluindo os rodoviários. No entanto, o país ainda não dispõe de dados consolidados que integrem informação policial, laboral e pericial, limitando a compreensão completa do problema.

O relatório identifica riscos comuns a profissionais que conduzem no exercício das suas funções, como jornadas longas, fadiga, pressão de horários e uso de tecnologias a bordo que distraem. O percurso casa-trabalho é apontado como um dos momentos mais perigosos do dia. Os autores alertam que, em muitos países, a lei não inclui de forma explícita a condução para fins laborais, tornando a responsabilidade dos empregadores variável.

Alain Areal, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), defende a criação de um observatório nacional de segurança rodoviária que integre dados de diferentes fontes, identifique padrões e pontos críticos e apoie decisões baseadas em evidências.

