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De acordo com o porta-voz do SPCB, Wilson Baptista, citado pelo Jornal de Angola, o incidente ocorreu por volta das 05h00, na aldeia do Mucunha, a cerca de 20 quilómetros da comuna de Kicabo. Três pessoas foram resgatadas com vida e as operações de busca continuam para localizar eventuais desaparecidos.

Segundo a Rádio Nacional de Angola, entre as 28 vítimas mortais confirmadas, 13 pertencem à mesma família.

Wilson Baptista adiantou que a insuficiência da rede de comunicações na região está a dificultar o trabalho das equipas no terreno, sobretudo no levantamento de informações e na coordenação das operações de resgate.

Um dos sobreviventes, Alfredo Inga “Coragem”, relatou à imprensa que chegou ao local por volta das 03h00 e encontrou dezenas de pessoas no interior de uma estrutura semelhante a um túnel improvisado para extração de ouro.

“Quando cheguei à mata, a que chamamos Nova Luanda, estavam cerca de 60 ou 70 pessoas. O buraco parecia um túnel. Naquela confusão, o muro desabou”, contou.

A situação está a ser acompanhada pelo delegado provincial do Ministério do Interior no Bengo, Delfim Kalulo, e por autoridades locais, que reforçaram o apelo contra a prática de garimpo ilegal e defenderam um reforço da fiscalização e de ações de sensibilização.

O garimpo ilegal tem provocado várias tragédias em Angola nos últimos anos. Em junho de 2025, pelo menos seis pessoas morreram em minas ilegais no Huambo, num período de três dias, enquanto 13 garimpeiros morreram soterrados em Chipindo, na província da Huíla, numa mina clandestina de extração de ouro e outros minerais.

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