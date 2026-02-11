MEO à velocidade máxima de 10Gbps

Em atualização Deslizamento de terras corta duas vias na A5 no sentido Lisboa–Cascais

11 fev 2026 17:35
Atualidade
Via central e via da direita estão encerradas ao trânsito ao quilómetro 1, provocando constrangimentos na circulação. Não há registo de feridos.
Deslizamento de terras corta duas vias na A5 no sentido Lisboa–Cascais

Um deslizamento de terras obrigou ao fecho de duas vias na Autoestrada 5 (A5), no sentido Lisboa–Cascais.

De acordo com a SIC Notícias, estão encerradas a via central e a via da direita ao quilómetro 1, o que está a condicionar a circulação naquele troço.

A situação está a gerar constrangimentos no trânsito, sendo recomendada prudência aos condutores que utilizem esta ligação entre Lisboa e Cascais, enquanto decorrem as operações necessárias para garantir a segurança e normalizar a circulação.

