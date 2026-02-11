Deslizamento de terras corta duas vias na A5 no sentido Lisboa–Cascais

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Um deslizamento de terras obrigou ao fecho de duas vias na Autoestrada 5 (A5), no sentido Lisboa–Cascais.
De acordo com a SIC Notícias, estão encerradas a via central e a via da direita ao quilómetro 1, o que está a condicionar a circulação naquele troço.
A situação está a gerar constrangimentos no trânsito, sendo recomendada prudência aos condutores que utilizem esta ligação entre Lisboa e Cascais, enquanto decorrem as operações necessárias para garantir a segurança e normalizar a circulação.
