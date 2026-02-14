Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A designer por detrás da Hello Kitty vai abandonar as suas funções após 46 anos, período durante o qual acompanhou a ascensão da personagem até se tornar uma marca reconhecida mundialmente, diz a BBC.

Yuko Yamaguchi assumiu as funções de design da Hello Kitty em 1980, cinco anos depois de a personagem ter sido lançada. Apesar de muitos a associarem a uma gata, a Hello Kitty não é, segundo a empresa, um animal, mas sim uma menina oriunda de Londres.

A personagem tornou-se imediatamente popular no Japão e, ao longo das quatro décadas em que Yamaguchi esteve à frente da sua imagem, transformou-se numa das franquias mais lucrativas do mundo. A empresa responsável, a Sanrio, afirmou que a designer “passou o testemunho à próxima geração”, agradecendo-lhe o trabalho desenvolvido.

A Hello Kitty surgiu numa altura em que a cultura japonesa “kawaii” — uma estética hiperfeminina e juvenil — começava a ganhar popularidade a nível global. Yamaguchi era também conhecida por incorporar esse estilo no seu próprio visual, surgindo frequentemente em público com vestidos inspirados na personagem e o cabelo apanhado em dois rolos.

Actualmente com 70 anos, Yamaguchi “fez crescer a Hello Kitty como uma personagem amada por todos”, referiu a Sanrio no seu site oficial. A empresa adiantou ainda que outra designer, conhecida apenas pelo pseudónimo “Aya”, tem vindo a trabalhar em conjunto com Yamaguchi e assumirá plenamente as funções até ao final de 2026. Até lá, Yamaguchi continuará ligada à empresa, prestando aconselhamento e apoio.

A Hello Kitty apareceu pela primeira vez numa pequena bolsa para moedas em 1980 e rapidamente se transformou num fenómeno global de marketing. Desde então, a personagem tem figurado em peças de vestuário, acessórios e videojogos, chegando mesmo a decorar um avião da Airbus.

