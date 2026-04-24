Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os números foram avançados pelo MAI à agência Lusa, que revelou assim que 20 elementos das forças de segurança já foram expulsos desde fevereiro, por "comportamentos desviantes".

Na passada terça-feira, o ministro Luís Neves indicou no parlamento que desde que tomou posse, a 23 de fevereiro, já assinou "inúmeros despachos" de expulsão de membros da PSP e GNR, afirmando que será "muito firme" em relação a comportamentos desviantes dos polícias.

Numa resposta enviada à Lusa, o Ministério refere que, quando Luís Neves iniciou funções, verificou que se encontravam nesta área governativa "vários processos disciplinares instaurados a elementos das forças de segurança com proposta de aplicação de uma pena disciplinar expulsiva" e que estavam "pendentes de decisão do membro do Governo, pelo que a sua análise e decisão final assumiu um caráter prioritário".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.