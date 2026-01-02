Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Vinte e cinco dos 68 bombeiros do quadro ativo da corporação de Areosa/Rio Tinto apresentaram no dia 28 de dezembro o pedido de passagem ao quadro de reserva, explicando, através de comunicado que, desde a nomeação do atual comandante, Marco Martins, dez bombeiros funcionários da associação pediram a demissão em discordância e que há mais na disposição de o fazer.

Também em comunicado, fazendo outra leitura do sucedido, os presidentes da direção, assembleia geral e conselho fiscal, revelam que após protesto contra o comandante, no dia 22 de dezembro, foi solicitado um inquérito urgente à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e à Direção Nacional de Bombeiros, enquanto entidades de supervisão operacional e disciplinar dos bombeiros.

Este também explica que no mesmo período "saíram cinco funcionários e não dez, tendo sido saídas por decisão individual, livre e voluntária, sendo que foram, entretanto, contratados mais oito funcionários", assim, assegurando não estar comprometido o socorro à população, a associação acrescenta estarem garantidos os mínimos legais de operacionalidade.

Neste contexto, a direção entende que o comunicado dos bombeiros na reserva "contém afirmações suscetíveis de gerar alarme social injustificado na população, o que é lamentável e irresponsável".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.