Entre 19 de fevereiro e 26 de março, é possível assistir a qualquer filme nomeado para os Óscares 2026 por um bilhete especial de 5,95€, válido para sessões em qualquer dia da semana, incluindo fins de semana, e em qualquer horário.

São estes os filmes nomeados em exibição nos Cinemas NOS: Batalha Atrás de Batalha; Pecadores; Hamnet; Marty Supreme; Valor Sentimental; Bugonia; O Agente Secreto; Arco; Zootropolis; Little Amélie or The Character of Rain; Blue Moon e Se Eu Tivesse Pernas, dava-te Um Pontapé.

O bilhete estará disponível em todos os canais de venda dos Cinemas NOS e é exclusivo para salas standard e sessões 2D. Estão disponíveis opções de upgrade para experiências premium mediante pagamento adicional, incluindo salas XVision, XL Vision e sessões 3D (com óculos respetivos). Os preços de upgrade são: XVision: acréscimo de 1€ (bilhete a 6,95€) e XL Vision: acréscimo de 2,15€ (bilhete a 8,10€)

Em paralelo, a NOS prepara a 10.ª edição da Festa dos Óscares, que terá lugar a 14 de março no Centro Colombo, em Lisboa, reforçando a dimensão coletiva e festiva associada à noite mais aguardada da indústria cinematográfica.

A 98.ª cerimónia dos Óscares da Academia realiza-se a 15 de março, em Los Angeles.

