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Investigadores do Centro de Investigação em Paleobiologia e Paleoecologia (Ci2Paleo) da Sociedade de História Natural (SHN) estão a desenvolver, desde o início de junho, trabalhos de escavação em arribas do concelho de Torres Vedras, onde foi identificado um fóssil que poderá corresponder ao dinossauro mais completo alguma vez encontrado em Portugal.

A descoberta teve origem em junho de 2025, quando Luís Domingos, membro da equipa, identificou parte de um fémur que sobressaía numa arriba junto à Foz do Rio Sizandro, durante trabalhos de prospeção e inventário para o Sistema de Informação Geográfico Aplicado à Paleontologia. Na sequência dessa identificação, foram realizados trabalhos de diagnóstico que permitiram recuperar o osso, que se encontrava em risco de queda.

Segundo Bruno Camilo, diretor do Ci2Paleo da SHN e doutorando do Centro de Recursos Naturais e Ambiente do Instituto Superior Técnico, a análise inicial do fémur revelou tratar-se de um animal invulgar devido à sua raridade.

Durante o verão de 2025, uma nova intervenção permitiu aprofundar o estudo do local e confirmar a existência de mais vestígios. Foram então recolhidos cerca de 45 osteodermes, placas ósseas que permitiram identificar o animal como pertencente ao grupo Anquilossauria, dinossauros caracterizados pela presença de placas ósseas e espigões laterais.

Bruno Camilo explica que estes dinossauros são muito raros, admitindo que, durante o Jurássico, terão existido populações reduzidas nos ecossistemas da época. Acrescenta ainda que os fósseis conhecidos deste grupo são, regra geral, mais recentes, datando do Titoniano, enquanto o exemplar agora encontrado provém de uma unidade estratigráfica do Kimmeridgiano, mais antiga. De acordo com o investigador, este facto faz deste espécime "o mais antigo conhecido da Europa continental".

Para proteger os vestígios da erosão e da destruição provocadas pelas condições meteorológicas, o local foi preservado durante o inverno, tendo a escavação sido retomada este verão.

Os trabalhos revelaram um estado de conservação considerado excecional. Segundo Bruno Camilo, o dinossauro encontra-se cerca de 85% completo, podendo essa percentagem aproximar-se dos 95%, caso se confirme que os membros anteriores permanecem preservados sob os osteodermes e espigões. O investigador destaca ainda que o animal se encontra de barriga para baixo, uma posição pouco habitual, uma vez que a maioria dos dinossauros é encontrada deitada de lado.

A equipa prevê extrair o esqueleto num único bloco, uma vez que este permanece articulado desde partes do crânio até à extremidade da cauda, totalizando cerca de 2,50 metros de comprimento. Os investigadores indicam ainda que os anquilossauros eram animais relativamente pequenos durante o Jurássico e admitem que este exemplar possa corresponder a um indivíduo juvenil ou subadulto.

A campanha de escavações deste ano reúne 22 investigadores da Sociedade de História Natural e estudantes provenientes de Portugal, Croácia, Itália, Estónia, Rússia, Holanda, Bélgica, Alemanha e Países Baixos. Os trabalhos de campo prolongam-se até ao final de setembro.

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