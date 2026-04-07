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O céu deverá apresentar-se em geral muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros ao longo do dia, que poderão ser por vezes fortes, acompanhados de granizo e trovoada até ao final da tarde.

Está também prevista a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do final da tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado do quadrante sul, podendo intensificar-se por vezes, sobretudo na faixa costeira, com rajadas que poderão atingir os 70 km/h até ao meio da tarde. Nas terras altas, as rajadas poderão chegar aos 80 km/h, diminuindo de intensidade a partir do final do dia. Até ao início da manhã, prevê-se ainda a presença de poeiras em suspensão.

Na Grande Lisboa, o cenário será semelhante, com céu muito nublado e ocorrência de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada até ao final da tarde. O vento soprará fraco a moderado, podendo tornar-se temporariamente mais intenso junto à faixa costeira. Também aqui se regista uma descida acentuada da temperatura máxima.

No Grande Porto, são esperadas condições idênticas, com períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e com trovoada até ao final da tarde, acompanhados de vento moderado, que poderá intensificar-se na faixa costeira.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental prevê-se uma subida significativa da ondulação, com ondas de oeste/noroeste entre 1,5 e 2 metros, aumentando gradualmente para 3 a 4,5 metros, podendo atingir 4 a 5 metros a sul do Cabo Carvoeiro. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 14ºC e os 16ºCs.

Na costa sul, as ondas deverão variar entre 1 e 2 metros, com uma rotação gradual do vento de sueste para sudoeste. A temperatura da água do mar deverá oscilar entre os 16ºC e os 17ºC.

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