Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o IPMA, o dia será marcado por tempo frio, com céu pouco nublado ou limpo, embora estejam previstos períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã e novamente a partir do meio da tarde. A partir dessa altura, poderá ocorrer precipitação fraca e dispersa na região Norte, estendendo-se ao litoral oeste das regiões Centro e Sul ao final do dia.

Nas regiões Norte e Centro, a precipitação poderá assumir a forma de neve acima dos 600 a 800 metros de altitude, especialmente nas zonas de maior elevação. Está ainda prevista a formação de gelo ou geada em alguns locais, sobretudo no interior.

O vento soprará do quadrante norte, fraco a moderado, podendo atingir os 40 km/h no litoral ocidental, com rajadas até 65 km/h. Nas terras altas do Centro e Sul, o vento poderá ser moderado a forte, com velocidades entre os 30 e os 50 km/h e rajadas que podem alcançar os 75 km/h.

Na Grande Lisboa, o céu deverá manter-se pouco nublado ou limpo durante a manhã, com aumento de nebulosidade a partir do final da tarde e possibilidade de precipitação fraca. O vento de norte poderá intensificar-se junto à faixa costeira, com rajadas até 65 km/h, especialmente durante a tarde.

No Grande Porto, prevê-se igualmente tempo frio e céu pouco nublado, tornando-se mais encoberto a partir do meio da tarde, altura em que não se exclui a ocorrência de precipitação fraca. O vento será fraco a moderado do quadrante norte.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1,5 e 2,5 metros, podendo atingir 2,5 a 3,5 metros a sul do Cabo Mondego. A temperatura da água do mar varia entre os 13ºC e os 15ºC Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com 1 a 1,5 metros, e a temperatura da água rondará os 15ºC a 16ºC.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.