Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As diligências visam a recolha de prova e são direcionadas a responsáveis da Carris e da empresa de manutenção Main Maintenance Engineering / MNTC – Serviços Técnicos de Engenharia, Lda., que estava contratada para a manutenção do ascensor histórico.

O caso remonta ao trágico acidente registado a 3 de setembro de 2025, quando o veículo do Elevador da Glória descarrilou no percurso da Calçada da Glória, provocando 16 vítimas mortais identificadas oficialmente pela PJ e dezenas de feridos. Entre as vítimas havia cidadãos de várias nacionalidades, incluindo portugueses, britânicos, canadianos, sul-coreanos, suíços, ucranianos, norte-americanos e um francês.

Desde então, a investigação envolveu perícias no local e recolha de indícios, conduzida também pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Ferroviários em colaboração com a PJ e outras entidades.

Em setembro de 2025, após o acidente, a Carris garantiu que a manutenção era assegurada “escrupulosamente” por uma empresa externa há mais de uma década, incluindo inspeções e trabalhos periódicos de revisão, mas a investigação criminal e técnica procurou apurar se houve falhas na manutenção ou na gestão dos protocolos de segurança.

A operação em curso visa, sobretudo, a recolha de provas que possam esclarecer eventuais responsabilidades individuais ou institucionais ligadas à gestão e manutenção do elevador, numa fase em que a investigação ainda não concluiu todos os aspetos técnicos e legais sobre as causas do acidente.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.