Segundo o jornal italiano "Corriere Della Sera", o acidente ocorreu por volta das 16h, no cruzamento com Via Lazzaretto, onde um desvio das linhas permite mudar de direção. O elétrico, que deveria seguir em linha reta, acabou por fazer a curva a alta velocidade, descarrilou e embateu contra um prédio, derrubando um semáforo e destruindo a montra de um restaurante.

Entre os feridos, alguns foram transportados para o Hospital Niguarda em estado grave. Algumas pessoas ficaram presas dentro do transporte, enquanto ainda não se sabe se o descarrilamento foi causado por peões na via ou por uma manobra brusca para os evitar.

No local intervieram várias equipas de socorro, incluindo ambulâncias, bombeiros e polícia municipal. O presidente da Câmara de Milão, Giuseppe Sala, e o procurador Viola acompanharam a operação.

Testemunhas descreveram momentos de pânico: “Pensei que fosse um terramoto. Caí ao chão com os outros passageiros. Foi terrível”, disse um passageiro. Outra passageira relatou: “O elétrico virou, ganhou velocidade e colidiu com um edifício. Estava em pé perto do condutor e fomos todos projetados contra ele”.

O transporte em causa é um modelo Tramlink, bidirecional e com duas cabines de condução, que entrou em operação em Milão há poucas semanas. O elétrico tem 25 metros de comprimento, três carruagens interligadas e 66 lugares sentados, sendo um dos primeiros transportes do género na cidade.

