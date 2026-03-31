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O incidente registou-se cerca das 13h30, num edifício desocupado situado no Largo de Santa Bárbara, na Avenida Almirante Reis. Segundo fonte dos Bombeiros de Lisboa ao 24notícias, a estrutura afetada terá dois andares.
Pelas 18h15, mantinha-se a incerteza quanto à eventual presença de pessoas no interior do edifício no momento da derrocada.
No local estavam, a essa hora, 30 operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros, apoiados por 10 viaturas, a realizar operações de avaliação e segurança.
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