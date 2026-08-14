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Segundo uma investigação publicada pela SÁBADO, Francisco Gomes, deputado do Chega eleito pelo círculo da Madeira, registou na Assembleia da República uma licenciatura em Ciência Política pelas universidades de Denison e Harvard.

A informação consta de uma nota biográfica do próprio Francisco Gomes, publicada no livro "Children of the Same Dream", de 2001. Nesse documento, o deputado refere ter frequentado, em 2000, uma Summer School de Harvard, onde realizou duas cadeiras, obtendo a classificação máxima e o título de Harvard Alumni.

Contactada pela publicação, a assessoria de imprensa do Chega confirmou que a licenciatura de Francisco Gomes foi conferida pela Universidade de Denison. Segundo a mesma fonte, as duas unidades curriculares realizadas em Harvard foram posteriormente reconhecidas e creditadas por aquela universidade para a conclusão do curso.

A investigação aponta, contudo, diferenças na forma como a formação académica do deputado é apresentada nas suas biografias. A biografia oficial do Chega descreve Francisco Gomes como licenciado em Ciência Política e Comunicação Social pelas universidades de Denison e Harvard. Já a biografia disponibilizada pela Assembleia da República refere-o como licenciado em Ciência Política pelas duas instituições.

A SÁBADO refere ainda ter tentado obter uma reação diretamente junto do deputado madeirense, mas não recebeu resposta. Harvard também não respondeu ao pedido de confirmação feito pela publicação.

Por outro lado, a Universidade de Oxford confirmou à SÁBADO que Francisco Gomes concluiu naquela instituição um mestrado em Ciência Política, em 2004.

Natural da Madeira, Francisco Gomes foi eleito deputado pelo círculo eleitoral da Região. Antes de integrar o Chega, fez parte do PSD, partido do qual transitou para o Chega em 2024.

Recentemente, foi Francisco Gomes quem filmou as imagens do gabinete de André Ventura na Assembleia da República depois de ter sido alegadamente "vandalizado", com o objectivo de alertar o líder do partido para o estado em que o espaço se encontrava.

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