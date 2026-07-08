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Após essa primeira comunicação, o 24notícias contactou o Chega para obter um esclarecimento sobre a decisão do deputado, mas não recebeu resposta. A confirmação deste segundo email chega através da SIC Notícias, que contactou o gabinete de José Pedro Aguiar Branco, que garante que o pedido foi recebido às 15h55.

Três horas depois, às 18h57, a mesma fonte revelou que receberam um novo email do deputado a solicitar que o pedido anterior fosse desconsiderado por vontade do deputado e do partido.

O Observador avança que a decisão de reverter a decisão chegou após uma reunião com André Ventura, líder do partido.

Recentemente as eleições para as estruturas do partido ficaram marcadas por vários episódios de tensão, que expuseram divisões internas e levantaram dúvidas sobre a coesão da direção. De acordo com o Expresso, quatro deputados perderam o controlo das respetivas distritais e, após o ato eleitoral, vários comunicados divulgados por militantes e dirigentes, entre os quais o líder parlamentar, Pedro Pinto, e o deputado Bruno Nunes, alimentaram especulações sobre uma disputa interna que poderá escapar ao controlo de André Ventura.

Um dos episódios mais polémicos ocorreu na distrital de Braga, onde a eleição da estrutura regional ficou marcada por alegadas agressões entre militantes. José Dias Fernandes partilhou, na sua página de Facebook, uma notícia sobre o caso. Em causa esteve a suspensão do vereador de Vila Nova de Famalicão Pedro Alves que, depois de ter sido reeleito vice-presidente da distrital de Braga na lista encabeçada por Filipe Melo, terá estado envolvido em desacatos com outros militantes.

Na terça-feira, questionado sobre as derrotas de alguns deputados nas eleições distritais, André Ventura desvalorizou o impacto desses resultados na direção nacional.

"Vou trabalhar com todos, sejam deputados ou não", afirmou, acrescentando que "o grupo parlamentar está perfeitamente unido", não em torno da sua liderança, mas "em torno do projeto".

José Dias Fernandes torna-se o segundo deputado da história do Chega a abandonar o partido e a transitar para deputado não inscrito. O primeiro foi Miguel Arruda, eleito pelos Açores, que recusou colocar o mandato à disposição após ter sido constituído arguido num processo relacionado com alegados furtos de malas em aeroportos, optando por manter o lugar na Assembleia da República.

A declaração terá sido feita no depoimento prestado à polícia, pouco depois do acidente no terminal rodoviário.

Depois dos rumores que surgiram sobre várias queixas à manutenção dos autocarros, surgiu o esclarecimento da Viação Alvorada. A empresa que opera estes autocarros da Carris emitiu um comunicado sobre o assunto. Na declaração avançou com um inquérito rigoroso para apurar o que esteve na origem do acidente e que vai colaborar com as autoridades na investigação.

Assegura o rigor da manutenção, inspeções e reparações aos carros e acrescenta que os motoristas têm a formação adequada e são sujeitos a exames de saúde periódicos.

Artigo atualizado às 20h, após informação do segundo email.