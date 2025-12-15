Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo os procuradores, o deputado “cumprimentou um colega de partido (…) na entrada leste do edifício do Reichstag com um bater de calcanhares e uma saudação hitleriana”. A acusação foi tornada pública esta segunda-feira.

De acordo com o Ministério Público, “o arguido terá tido consciência de que a saudação (…) era visível para outras pessoas na zona da entrada”.

O jornal Bild identificou o político como Matthias Moosdorf, de 60 anos, deputado eleito por Zwickau, no estado da Saxónia, no leste da Alemanha. A imunidade parlamentar de Moosdorf foi levantada em outubro, na sequência das alegações.

Esta segunda-feira, o próprio deputado recorreu à rede social X para negar ter feito o gesto.

Matthias Moosdorf é membro da AfD desde 2016 e foi, até recentemente, porta-voz para a política externa do grupo parlamentar do partido. Foi afastado dessas funções em maio, depois de posições consideradas demasiado próximas da Rússia terem gerado tensões internas.

Em outubro de 2024, tornou-se ainda público que Moosdorf, que tem formação como violoncelista, era professor honorário numa academia de música em Moscovo.

