"Não houve qualquer alteração do Governo nesta matéria", afirmou Helga Correia. "A legislação dos CI iniciou como um projeto piloto do PS e, quando o anterior governo fez a alteração do projeto piloto, passou-a do subsistema da ação social para o subsistema de solidariedade, que está sujeito a condição de recurso", explicou.

Contudo, reconheceu que "a lei do anterior Governo não estava a ser implementada", disse na audição de representantes da Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI) e do Movimento Cidadão Diferente (MVD), na Comissão de Inclusão e Segurança Social, a pedido do Chega.

Já a deputada Ana Bernardo disse que "foi o PS que criou o Estatuto do Cuidador Informal, o projeto piloto e o alargou a todo o país", e que "apresentou um requerimento para ouvir a ministra do Trabalho e o ministro das Finanças", apesar de sublinhar que não houve alterações fiscais, nem legislativas que levem a considerar esses apoios sociais como rendimentos.

Maria Catapirra, vice-presidente da ANCI, esclareceu que "quem fez o Estatuto do CI não foi o PS, mas o movimento de CI", e foi aprovado por todos os partidos. Referiu ainda que as secretárias de Estado lhe comunicaram que "o assunto está a ser analisado, de forma à legislação ser alterada". Miguel Azevedo, do MCD, disse que "cabe aos deputados fazer esta alteração" e lembrou que "mais importante do que as batalhas políticas são as pessoas que estão a sofrer".