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Segundo a meteorologista Ângela Lourenço, a depressão deverá passar a norte dos Açores antes de chegar ao continente e poderá começar a fazer-se sentir já no final de sábado, embora o cenário mais provável aponte para a chegada dos seus efeitos no domingo.

A depressão, que tem sistemas frontais associados, deverá provocar uma mudança das condições meteorológicas, com precipitação a partir de domingo e durante boa parte da semana seguinte, que poderá ser intensa. Para já, a previsão aponta para uma maior intensidade da chuva nas regiões Norte e Centro.

O IPMA está a acompanhar a evolução da depressão para determinar se chegará efetivamente no domingo e quais serão as suas características e impactos no território continental. A meteorologista adiantou ainda que poderão ocorrer períodos de vento mais intenso e um aumento da agitação marítima.

Quanto às temperaturas, a descida mais significativa ocorreu na quarta-feira e deverá continuar esta quinta-feira, embora de forma menos acentuada. Para os próximos dias não são esperadas grandes variações, podendo existir ligeiras subidas na sexta-feira e no sábado em alguns locais.

Na terça-feira, o IPMA tinha colocado sob aviso laranja os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra devido à previsão de tempo quente.