Portugal é afetado, esta quarta-feira, pela Depressão Pedro com períodos de chuva, mas "sem efeitos significativos".

No Norte e Centro, o céu vai apresentar-se geralmente muito nublado durante a manhã, com diminuição gradual da nebulosidade de norte para sul ao longo da tarde. Estão previstos períodos de chuva persistente, mais intensos nas zonas montanhosas, evoluindo depois para aguaceiros.

A neve deverá começar a cair nos pontos mais elevados da Serra da Estrela a partir do meio da tarde.

O vento soprará fraco a moderado de sul/sudoeste, rodando para oeste/noroeste durante a tarde. Na faixa costeira e nas terras altas poderá tornar-se moderado a forte, com rajadas até 70 km/h no litoral norte e até 95 km/h nas zonas mais elevadas. Está ainda prevista uma descida da temperatura mínima e uma ligeira redução da máxima no interior.

Na região Sul, o céu manter-se-á também muito nublado, com períodos de chuva geralmente fraca a partir da manhã e gradual melhoria da nebulosidade durante a tarde. O vento será fraco a moderado do quadrante oeste, intensificando-se nas terras altas. Alguns locais poderão registar neblina ou nevoeiro nas primeiras horas do dia, acompanhados por uma descida da temperatura mínima.

Na Grande Lisboa, contam-se períodos de chuva entre o meio da manhã e o meio da tarde, com o vento a soprar por vezes forte junto ao litoral.

Já na Área Metropolitana do Porto, a chuva será mais intensa até ao final da manhã, passando depois a aguaceiros. O vento poderá atingir rajadas até 70 km/h, sobretudo na faixa costeira, antes de enfraquecer gradualmente.

A costa ocidental a norte do Cabo Carvoeiro deverá registar ondas de noroeste com 2 a 3 metros, aumentando para 4 a 5 metros ao final da tarde. A sul, a ondulação poderá crescer de 1,5–2 metros para 2–3 metros. A temperatura da água do mar situa-se entre os 13 e os 14 °C na costa ocidental, enquanto na costa sul as ondas serão inferiores a 1 metro, com água entre 14 e 15 °C.

No arquipélago da Madeira, a previsão é de céu geralmente pouco nublado e vento fraco do quadrante norte, com pequena descida de temperatura nas terras altas e na vertente sul da ilha. No Funchal, o tempo deverá manter-se estável, com vento fraco.

Quanto ao estado do mar, são esperadas ondas entre 1 e 1,5 metros na costa norte e inferiores a 1 metro na costa sul, com temperatura da água entre 18 e 19 °C.

Nos Açores, a previsão indica períodos de céu muito nublado com abertas em todos os grupos, embora no Grupo Ocidental a nebulosidade deva aumentar até ficar encoberto para o final do dia.

O vento soprará de noroeste, bonançoso a moderado (10 a 30 km/h), rodando gradualmente para sul. No Grupo Ocidental, a intensificação será mais notória, tornando-se moderado a fresco (20 a 40 km/h), com rajadas que poderão atingir os 50 km/h.

Quanto ao estado do mar, prevê-se:

Grupo Ocidental: mar de pequena vaga, tornando-se cavado, com ondas de noroeste entre 3 e 4 metros, diminuindo para 2 a 3 metros e rodando para oeste.

Grupo Central: mar de pequena vaga a cavado, com ondas de 2 a 3 metros.

Grupo Oriental: ondas de 1 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros.

A temperatura da água do mar deverá rondar os 16 °C em todo o arquipélago.

As temperaturas previstas variam entre os 12 e os 17 °C, com máximas de 16 °C em Santa Cruz das Flores, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, e até 17 °C na Horta.

