De acordo com o IPMA, a depressão encontra-se localizada a oeste das ilhas Britânicas e tem associada uma superfície frontal fria que irá influenciar o estado do tempo em Portugal até quinta-feira. Nesse período, preveem-se períodos de chuva, que passarão a regime de aguaceiros, podendo ocorrer queda de neve nos pontos mais altos das serras do Norte e do Centro.

Está igualmente prevista uma intensificação temporária do vento, bem como um aumento da agitação marítima. Ainda assim, o IPMA sublinha que não são esperados “efeitos significativos” nem no território continental nem no arquipélago da Madeira.

Seis distritos do litoral norte e centro, Porto, Viana do Castelo, Braga, Aveiro, Coimbra e Leiria, vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima, entre as 21h00 de quarta-feira e as 12h00 de quinta-feira. Estão previstas ondas de noroeste que poderão atingir os cinco metros de altura.

O aviso amarelo corresponde ao nível mais baixo numa escala de três e indica risco moderado para atividades dependentes das condições meteorológicas, recomendando especial atenção sobretudo nas zonas costeiras.