Segundo o IPMA, entre o final da tarde de quinta-feira e a manhã de sexta-feira, o continente será atravessado por “um sistema frontal associado a uma região depressionária centrada a norte da Península Ibérica”, que, ao deslocar-se para Espanha, dará origem à depressão Oriana. O instituto sublinha que o desenvolvimento do sistema ocorrerá já em território espanhol, razão pela qual a depressão não afetará Portugal continental de forma direta.

Apesar disso, o sistema frontal irá traduzir-se em períodos de precipitação, por vezes intensa, e vento forte, com rajadas até 80 km/h, em quase todo o país.

Face a esta previsão, o IPMA colocou sob aviso amarelo de chuva os distritos de Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga. Estes distritos, bem como Bragança, Faro e Beja, estarão também sob aviso amarelo de vento.

Na quarta-feira, a depressão Nils já tinha provocado chuva e vento por vezes fortes, embora também sem afetar diretamente o território continental, de acordo com o IPMA.

Desde o início da sequência de depressões que têm atingido o país, pelo menos 16 pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que causaram ainda centenas de feridos e desalojados. A mais recente vítima mortal é um homem de 72 anos que caiu, a 28 de janeiro, quando tentava reparar o telhado da casa de uma familiar no concelho de Pombal, tendo acabado por morrer a 10 de fevereiro nos Hospitais da Universidade de Coimbra.

