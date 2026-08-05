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O agravamento das condições meteorológicas nos Açores deverá fazer-se sentir a partir do final do dia desta quarta-feira, 5 de agosto, devido à aproximação e passagem de linhas de instabilidade associadas a uma depressão centrada muito próxima da região.

Segundo a informação divulgada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista precipitação forte acompanhada de trovoada no Grupo Central a partir da noite desta quarta-feira, enquanto no Grupo Oriental estes fenómenos deverão começar durante a madrugada de quinta-feira, 6 de agosto.

Durante os períodos de precipitação e trovoada poderão ainda ocorrer rajadas de vento localmente fortes, de direção variável, com intensidade que poderá atingir os 100 km/h em ambos os grupos.

Face às previsões meteorológicas, foram emitidos avisos de nível laranja para a precipitação e de nível amarelo para o vento nos grupos Central e Oriental.

As condições meteorológicas deverão começar a melhorar gradualmente ao longo de quinta-feira, 6 de agosto.

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