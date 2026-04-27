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Os distritos de Vila Real, Viana do Castelo e Braga já tinham aviso amarelo ativo entre as 12h00 e as 18h00 desta segunda-feira, mas a situação foi alargada para terça-feira, entre as 12h00 e as 21h00.

A estes juntam-se também, no mesmo período, os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Santarém, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre, devido à mesma previsão de instabilidade atmosférica.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três níveis, é emitido sempre que existe risco para determinadas atividades, sobretudo as mais dependentes das condições meteorológicas.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê no continente períodos de aguaceiros e trovoada nas regiões Norte e Centro, em especial nas zonas montanhosas e durante a tarde. O vento deverá soprar em geral fraco, predominando do quadrante leste, podendo tornar-se moderado nas terras altas do Centro e Sul. Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 11 graus, em Leiria, e os 17, em Lisboa. Já as máximas deverão oscilar entre os 23 graus, na Guarda, e os 30, em Santarém.

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