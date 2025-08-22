O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu esta sexta-feira enviar a Guarda Nacional para Nova Iorque e Chicago, cidades governadas por democratas, o mesmo que fez em Washington alegando necessidade de combater a criminalidade.

"Vamos tornar as nossas cidades muito, muito seguras. Chicago está um caos (...) por isso será provavelmente a próxima", declarou o Presidente dos Estados Unidos a partir da Sala Oval, acrescentando que as forças da segurança federais "irão (depois) ajudar também Nova Iorque".

Ainda esta sexta-feira, Trump declarou Washington como "uma cidade segura" e reivindicou o sucesso do envio da Guarda Nacional e do FBI para reduzir a criminalidade.