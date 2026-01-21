Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No seguimento deste entendimento com o secretário-geral da NATO, Trump revelou, na rede Truth Social, que não irá aplicar as tarifas que estavam previstas entrar em vigor a 1 de fevereiro. O Presidente acrescentou que estão a decorrer discussões adicionais sobre “The Golden Dome” em relação à Gronelândia, prometendo que mais informações serão divulgadas à medida que as negociações avancem.

Trump indicou ainda que a condução das negociações ficará a cargo do vice-presidente JD Vance, do secretário de Estado Marco Rubio, do enviado especial Steve Witkoff e outros membros da equipa conforme necessário, sublinhando que todos os envolvidos irão reportar diretamente a si.

