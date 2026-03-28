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“Como o investimento está feito e a [empresa municipal] Promotorres teve um prejuízo de 600 mil euros com os carros alegóricos de Carnaval que ninguém viu, vamos ter um evento ‘do caraças'”, afirmou este sábado, na apresentação, o presidente da câmara, Sérgio Galvão.

Os dias começam a ficar mais longos e um novo ritmo pede novas leituras.

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Vão ser quatro dias de arte urbana na cidade, com a exposição de 10 “caraças” a serem executadas ao vivo por artistas, utilizando diversos materiais, bem como dos seis carros alegóricos e de nove quadros retirados do “Monumento ao Carnaval”.

As praças da cidade, que durante as noites de Carnaval recebem animação noturna, vão desta vez acolher eventos para as famílias.

O programa conta também com animação, com o carro do “Toca’Andar”, que durante os corsos de Carnaval anima os foliões com música ao vivo, a receber no seu palco artistas e DJ nacionais.

No dia 30 de abril, realiza-se o corso escolar de Carnaval de manhã e o corso de Carnaval com carros espontâneos à noite.

A noite do dia 01 de maio está reservada a um desfile dos carros alegóricos iluminados, enquanto o programa do dia 02 conta com uma Batalha de Flores e um desfile apeado de mascarados.

Com o evento, a organização quer dinamizar o comércio local da cidade.

“Este evento veio para ficar e esperamos que seja um marco em Torres Vedras”, afirmou o autarca.

A organização, a cargo da Câmara Municipal e da empresa municipal, quer reforçar o programa de animação da cidade, com este novo evento, a realizar entre o Carnaval, em fevereiro, e a Feira de São Pedro, no fim de junho e inícios de julho, sendo em anos futuros dedicado a outros temas.

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