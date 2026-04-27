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A recente operação da Polícia Judiciária, que levou à detenção de militares da GNR e de um agente da PSP por suspeitas de exploração de imigrantes em Beja, trouxe novamente à memória episódios graves ocorridos noutras regiões do país. Em concelhos como Odemira ou no Algarve, trabalhadores estrangeiros admitiram ter vivido momentos de grande apreensão.

"Nos primeiros tempos, havia muito medo. As pessoas evitavam sair à noite, tinham receio de falar com qualquer autoridade", recorda ao 24notícias Pedro Marques, responsável da Associação Solidariedade Migrante do Alentejo, que acompanha estas comunidades na região. "Mas a resposta da população local foi decisiva. Muitos vizinhos ofereceram ajuda, denunciaram situações suspeitas e mostraram que estas pessoas não estavam sozinhas", disse.

Segundo a associação, esse apoio foi reforçado pela intervenção das autarquias. Várias câmaras municipais criaram gabinetes de apoio ao migrante, facilitaram o acesso a serviços de saúde e promoveram sessões de esclarecimento jurídico. "Quando as instituições locais se envolveram, o clima mudou. As pessoas começaram a sentir-se protegidas e ouvidas", acrescenta.

Também no Algarve, associações que trabalham com comunidades marroquinas e do sul da Ásia referem uma evolução positiva após os casos mais mediáticos. "Houve um momento de tensão e desconfiança, é verdade. Mas depois surgiram respostas concretas, como acompanhamento psicológico, apoio jurídico e uma maior proximidade por parte das autarquias", explica Pedro Neto, advogado que trabalha com algumas associações de imigrantes no Algarve.

Nos primeiros tempos, havia muito medo. As pessoas evitavam sair à noite, tinham receio de falar com qualquer autoridade Pedro Marques

Empregadores locais tiveram igualmente um papel relevante. De acordo com as associações, "muitos empresários agrícolas e do setor dos serviços passaram a colaborar mais estreitamente com as comunidades imigrantes, regularizando situações laborais e promovendo melhores condições de trabalho". "Isso ajudou a devolver alguma normalidade ao dia a dia destas pessoas", refere.

O reconhecimento público da gravidade dos abusos, incluindo intervenções do então Presidente da República Marcelo Rebelo Sousa a apelar ao respeito pelos direitos humanos, é visto pelas associações como um sinal importante. "Mostrou que o Estado não fechou os olhos e que houve uma vontade clara de corrigir erros", sublinha.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

Hoje, apesar de os processos judiciais ainda decorrerem, o sentimento dominante entre muitas comunidades é de maior tranquilidade. "Não esquecem o que aconteceu, mas sentem que houve aprendizagem coletiva. Com o apoio da população, das autarquias e de várias instituições, foi possível reconstruir a confiança e seguir em frente. Quando há proximidade, diálogo e apoio concreto, até situações muito difíceis podem ser ultrapassadas", disse.

“Achei que ninguém nos ia proteger”

REPORTAGEM: Mercearias do Alentejo já não passam sem gengibre créditos: © 2021 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.

Radicado em Odemira, Youssef El Amrani, 34 anos, natural da Argélia, recorda com clareza o medo que sentiu nos primeiros meses em Portugal, quando ainda vivia numa situação de grande vulnerabilidade e incerteza quanto ao futuro e viu as notícias sobre os abusos a imigrantes, alguns dos quais depois, diz, ficou a saber serem "seus amigos".

"No início tinha medo de tudo. Medo da polícia, medo de falar, medo de sair à rua. Sentia que qualquer erro podia significar voltar para trás. Não conhecia as leis, não falava português e ouvia histórias de outros imigrantes que tinham sido maltratados. Dormia mal, com medo. Quando soube o que aconteceu a alguns amigo fiquei em pânico e só pensava em fugir. Alguns deles contaram-me histórias horríveis, passaram por coisas que ninguém deve passar", conta ao 24notícias.

Youssef chegou ao Alentejo após uma passagem pelo Algarve, onde esteve retido administrativamente enquanto aguardava uma decisão sobre a sua situação legal. Acabou por ser encaminhado para Odemira, onde encontrou trabalho na agricultura e apoio de associações locais.

"Durante semanas pensei que ia ser expulso. Trabalhava, mas tinha medo de reclamar, mesmo quando as condições não eram boas. Sentia-me invisível. Havia dias em que pensava que tinha cometido um erro ao vir", salienta.

No início tinha medo de tudo. Medo da polícia, medo de falar, medo de sair à rua. Sentia que qualquer erro podia significar voltar para trás Youssef El Amrani

A mudança começou quando entrou em contacto com voluntários e estruturas locais de apoio ao migrante. "Quando uma associação me explicou os meus direitos e a câmara ajudou com a documentação, senti um alívio enorme. Foi a primeira vez que alguém me disse: ‘não estás sozinho’."

Hoje, com situação mais estável, Youssef reconhece que o medo não desapareceu de um dia para o outro, mas foi sendo substituído por confiança. "Ainda tenho respeito e cuidado, mas já não vivo com pânico. Portugal deu-me tempo, proteção e uma oportunidade. Isso fez toda a diferença", concluiu.

"Acolhimento e apoio mudaram o nosso destino". Imigrantes marroquinos relatam recuperação e integração após chegada ao Algarve

marroquinos créditos: GNR

Quando um grupo de 38 migrantes marroquinos aportou a 8 de agosto de 2025 à praia da Boca do Rio, no Vila do Bispo, depois de uma perigosa travessia em embarcação de madeira, muitos estavam dominados pelo medo e pela incerteza sobre o futuro. Nos dias que se seguiram, foram levados pelas autoridades para centros de instalação temporária, onde aguardaram decisões sobre a sua situação legal.

34 dos 38 migrantes apresentaram pedidos de asilo, suspendendo o processo de afastamento coercivo do país e dando-lhes uma oportunidade de permanecer em Portugal enquanto aguardam avaliação por parte da Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Em Setembro, contudo, todos os pedidos foram recusados, ainda que muitos tenham apresentado recurso, até porque, hoje, vários daqueles que inicialmente viviam na dúvida e no receio dizem ter encontrado em Portugal não apenas segurança, mas também um caminho para recomeçar.

"No início estava aterrorizado com o que podia acontecer. Vinha com a família, sem saber se iríamos ser expulsos ou deixados à deriva. Mas as pessoas aqui mostraram-nos humanidade", conta ao 24notícias Ahmed, 27 anos, que pediu asilo depois de passar semanas em centros temporários.

"A câmara municipal de Faro garantiu apoio habitacional e outros ajudaram-nos com transporte e comida. Sinto que estamos a ser tratados com dignidade", revelou.

As câmaras municipais têm sido um dos pilares no apoio direto às famílias. Tanto em Faro como em São Pedro do Sul, onde muitos foram alojados pela Segurança Social após o término do período de retenção, as autarquias criaram pontos de apoio social que vão desde o encaminhamento para serviços de saúde até à integração em programas de formação profissional.

"Quando cheguei, sentia-me sozinho e sem futuro. Hoje trabalho em restauração em Portimão e estou a aprender português com o apoio de uma associação local. As pessoas foram muito solidárias, mesmo quando ainda aguardávamos decisões sobre os nossos pedidos", diz outro migrante, Moussa, 30 anos, que continua à espera de uma decisão final sobre a possível permanência em Portugal.

Não esquecem o que aconteceu, mas sentem que houve aprendizagem coletiva. Com o apoio da população, das autarquias e de várias instituições, foi possível reconstruir a confiança e seguir em frente Pedro Neto

A presença de crianças no grupo também mobilizou esforços da comunidade civil e educativa. "Vimos pais preocupados, sem saber como matricular os filhos na escola ou receber cuidados de saúde. As associações e as juntas de freguesia deram apoio, explicando direitos e acompanhando-nos nas formalidades burocráticas", refere o advogado Pedro Neto.

Organizações não governamentais, grupos comunitários e voluntários juntaram-se a este esforço, promovendo sessões de integração cultural e de informação sobre direitos. "O receio inicial deu lugar a confiança à medida com que foram tratados com respeito e vistos como pessoas com vontade de trabalhar e contribuir para a sociedade", sintetiza.

Apesar de alguns pedidos de asilo terem sido indeferidos pelas autoridades, a experiência de alguns dos 38 imigrantes que acabaram por ficar é, hoje, marcada mais pela solidariedade local e pela possibilidade de reconstrução do que pelo medo inicial.

"Portugal mostrou-me que quando há apoio, é possível transformar uma situação complicada numa oportunidade. Sabemos que há pessoas más, mas há pessoas ainda melhores”, finaliza Moussa.

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