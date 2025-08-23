Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Condenados pelo homicídio dos pais em 1989, em Beverly Hills, os irmãos enfrentaram na última semana audiências separadas, ambas com uma decisão desfavorável.

Para Lyle, a comissão considerou que ainda representa “um risco para o público”, sublinhando a “natureza brutal” dos crimes, a “falta de autocontrolo” e a utilização de telemóveis na prisão, proibidos por lei, avança a BBC.

“Reconhecemos que o seu remorso é genuíno”, afirmou a comissária Julie Garland, antes de acrescentar que persistem “traços de personalidade antissociais como engano, minimização e violação de regras”.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Durante a audiência, Lyle recordou o percurso académico que seguiu na prisão, onde se licenciou e está a concluir o mestrado, e destacou o trabalho feito em programas de apoio a outros reclusos.

“Nunca me chamaria um preso modelo, mas dediquei o meu tempo a ajudar pessoas”, disse, apresentando-se como “um pacificador”.

Apesar desses elementos, a comissão realçou que “pessoas presas que quebram regras são mais propensas a quebrá-las em liberdade”, lembrando que o irmão mais velho dos Menendez se declarou culpado, ainda este ano, por posse de telemóvel na prisão.

A decisão representa um novo revés para os dois irmãos, que chegaram a acreditar estar mais próximos da liberdade depois de vitórias recentes em tribunal. Ambos poderão voltar a pedir liberdade condicional dentro de três anos.

Enquanto isso, o processo desloca agora atenções para o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que avalia um pedido de clemência que poderia resultar numa redução de pena ou mesmo num perdão. Paralelamente, decorre ainda um pedido de novo julgamento, sustentado em alegações de abusos sexuais sofridos na infância.