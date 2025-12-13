Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a agência estatal KCNA, Kim Jong Un elogiou os oficiais e soldados do 528.º Regimento de Engenharia do Exército Popular da Coreia pelo seu comportamento “heróico” durante operações realizadas na região russa de Kursk, no contexto da guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Imagens divulgadas pelos meios estatais mostram soldados a desembarcar de um avião, Kim Jong Un a abraçar um militar numa cadeira de rodas e multidões a receber a unidade em Pyongyang. A missão teve início no início de agosto e incluiu tarefas de combate e engenharia.

A Rússia afirmou recentemente que tropas norte-coreanas estão a desempenhar um papel importante na desminagem da região de Kursk, após ajudarem a repelir uma grande incursão ucraniana. Ao abrigo de um pacto de defesa mútua, a Coreia do Norte terá enviado cerca de 14 mil soldados para combater ao lado da Rússia, tendo mais de seis mil morrido, segundo fontes sul-coreanas, ucranianas e ocidentais, segundo a CNN.

Kim Jong Un afirmou que nove soldados morreram nesta missão específica, descrevendo as mortes como uma “perda dilacerante”. O regimento foi condecorado com a Ordem da Liberdade e da Independência, e os nove militares mortos receberam o título de Herói da República Popular Democrática da Coreia, além de outras honras estatais.

Na cerimónia, Kim Jong Un destacou a lealdade absoluta dos soldados ao partido e ao Estado, bem como a sua disciplina, unidade e formação política, afirmando que o desempenho do regimento deve servir de exemplo para as forças armadas. A Coreia do Norte tem vindo a homenagear publicamente os seus militares envolvidos no apoio à Rússia, incluindo cerimónias fúnebres de soldados mortos em combate.