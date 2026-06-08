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"Uma parte da estrada cedeu e precisa de uma intervenção que vai custar cerca de seis milhões de euros. Estamos a ver onde podemos conseguir financiamento para a obra", disse a autarca à agência Lusa, referindo-se a um pequeno troço da principal estrada de acesso às praias da Arrábida.

Maria do Carmo Tiago, responsável pelo Departamento do Território e Gestão Urbana do município sadino, lembrou os danos provocados pelo mau tempo na encosta da serra e na principal estrada de acesso às praias, que levaram o município a interditar a circulação automóvel e a privilegiar o transporte público, mas salvaguardando algumas exceções.

"Temos de permitir o acesso às pessoas que vão para o Hospital do Outão, a viaturas portadoras de dístico de deficiente e aos restaurantes instalados na zona, entre outras exceções, mas, por razões de segurança, temos de privilegiar o transporte público", frisou Maria do Carmo Tiago.

Além destas restrições no acesso às praias, mantém-se também a interdição da circulação de pessoas e de viaturas na Rua Círio da Arrábida, entre o túnel da Figueirinha e a praia de Galapos, que está em vigor desde 08 de fevereiro de 2023 devido ao perigo de derrocada de um maciço rochoso.

Segundo a autarquia sadina, o modelo de mobilidade e de acesso às praias nesta época balnear - Programa Arrábida sem Carros 2026 -, a decorrer de 04 de junho a 15 de setembro, assenta num conjunto de medidas relacionadas com a segurança de pessoas e bens e a sustentabilidade ambiental.

A salvaguarda do património natural, bem como a prevenção do risco, a promoção da utilização do transporte público e modos suaves, e o desincentivo ao uso do transporte individual, são outros objetivos referidos no programa, que define medidas para uma mobilidade rodoviária e pedonal em segurança, com aposta no transporte público.

"A única solução viável para a gestão dos picos de acesso verificados na presente época balnear assenta na utilização de transporte público e na disponibilização de parques de estacionamento periféricos, acompanhado de um sistema de controlo de acessos e de informação", justifica a Câmara Municipal de Setúbal.

Até final da época balnear está proibida a circulação de viaturas particulares nos acessos às praias de Albarquel e da Figueirinha, todos os dias, tal como os acessos às praias do Portinho da Arrábida, Creiro e Galapos, entre as 07:00 e as 20:00.

Quanto à disponibilidade de transportes públicos para as praias, a Câmara de Setúbal promete carreiras regulares com uma frequência de 30 minutos durante a semana e a cada 20 minutos aos fins de semana, mas que poderá ser de apenas 10 minutos em horas de ponta.

Por outro lado, a Câmara de Setúbal garante estacionamento gratuito para os veraneantes que deixem os carros na cidade de Setúbal ou em Azeitão, designadamente do centro comercial Alegro Setúbal (linha 4474 para a praia da Figueirinha) e na zona da Várzea, junto do terminal rodoviário, que disponibiliza mais de uma centena de lugares gratuitos e possibilita a ligação pedonal direta à paragem de autocarro das linhas 4474 e 4470, esta última de ligação à Praia do Creiro via Azeitão.

Em Azeitão está disponível uma bolsa de estacionamento gratuito com cerca de 200 lugares junto do recinto do Mercado Mensal, com ligação pedonal direta à paragem de autocarro da linha 4470.

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