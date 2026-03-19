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Através de uma publicação na rede social Instagram, Mafalda Livermore explicou que a decisão de “pôr fim à participação política ativa” não foi tomada de ânimo leve. Reconheceu que o seu percurso teve “aspetos muito positivos e outros negativos” que a “prejudicaram em várias vertentes” da sua vida, mas garantiu que continuará a intervir na esfera pública, mantendo-se fiel aos valores de responsabilidade, integridade e compromisso com as pessoas.

A exoneração de Mafalda Livermore ocorreu após uma reportagem da RTP revelar que a militante do Chega arrendava habitações alegadamente clandestinas a imigrantes. O caso gerou mal-estar dentro do partido, especialmente porque Livermore é namorada do vereador do Chega na Câmara de Lisboa, Bruno Mascarenhas. A deputada e membro da Direção Nacional do Chega, Rita Matias, chegou a pedir a demissão do vereador, considerando o episódio “absolutamente condenável” e uma situação que envergonha o partido.

Na última reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, o líder da bancada do Chega distanciou-se do vereador, afirmando não se rever nem ter sido consultado sobre a indicação de nomes para cargos em empresas municipais. O presidente do partido, André Ventura, indicou que os “procedimentos internos” decorrentes da reportagem estão em curso e que eventuais decisões serão comunicadas posteriormente. Bruno Mascarenhas declarou à SIC que falou com André Ventura, que lhe disse não pretender propor a sua saída.

Apesar da saída do partido, Mafalda Livermore deseja “aos agora ex-companheiros de partido as maiores felicidades” e afirma que “será sempre Chega”.