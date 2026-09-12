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A Suécia vai este domingo às urnas numa das eleições mais disputadas dos últimos anos, com a possibilidade de a extrema-direita entrar pela primeira vez num Governo nacional. As sondagens colocam a oposição de centro-esquerda de Magdalena Andersson ligeiramente à frente do bloco liderado pelo primeiro-ministro Ulf Kristersson, mas a diferença reduziu-se drasticamente na reta final da campanha.

A mais recente sondagem da Dagens Nyheter/Ipsos, divulgada na sexta-feira, atribuía ao bloco de esquerda 175 lugares no Parlamento e 174 ao conjunto de partidos de direita. Uma diferença de apenas um deputado pode determinar quem terá condições para formar Governo depois de domingo.

No centro da disputa estão os Democratas Suecos (SD), partido nacionalista e anti-imigração com origens ligadas à extrema-direita e a antigos movimentos neonazis. A formação apoia atualmente o Governo de Kristersson no Parlamento, mas não integra formalmente o executivo.

Essa situação poderá mudar se a direita vencer. Kristersson já admitiu que os Democratas Suecos poderão entrar no Governo e obter cargos ministeriais, numa mudança significativa face ao acordo de 2022, quando os três partidos da atual coligação governamental recorreram ao apoio parlamentar do SD para chegar ao poder.

O partido liderado por Jimmie Åkesson tornou-se entretanto uma das principais forças políticas suecas. As sondagens apontam para cerca de 18% a 19% dos votos, embora abaixo dos 20,5% obtidos nas eleições de 2022. A influência da formação na política de imigração e segurança já se fez sentir durante a atual legislatura.

A imigração e a criminalidade estão entre os temas centrais da campanha. O Governo de Kristersson endureceu significativamente as políticas migratórias e adotou medidas mais severas contra gangues e criminalidade juvenil. Os Democratas Suecos querem ir mais longe, defendendo novas restrições à imigração e políticas de "remigração".

Mesmo uma vitória da esquerda não significaria necessariamente uma reversão completa destas políticas. Os sociais-democratas de Magdalena Andersson também endureceram as posições sobre imigração, integração e criminalidade durante a campanha, numa tentativa de recuperar eleitores que se aproximaram da direita.

A formação do próximo Governo poderá ainda ser complicada pela divisão dentro do próprio campo de esquerda. O Partido do Centro e o Partido da Esquerda têm posições diferentes sobre uma eventual coligação, o que poderá obrigar a longas negociações após as eleições.

Mais de oito milhões de suecos estão habilitados a votar para eleger os 349 deputados do Riksdag. O resultado deverá ser conhecido no domingo à noite, mas a composição do próximo Governo poderá demorar semanas a ficar definida.

A eleição ocorre poucos dias depois da vitória da AfD, partido de extrema-direita, em eleições regionais na Alemanha. Uma eventual entrada dos Democratas Suecos no Governo representaria mais um avanço da direita radical na política europeia e uma mudança histórica num país durante décadas associado a posições liberais e a uma forte defesa dos direitos humanos.