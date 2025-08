Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos (HHS) anunciou esta terça-feira que irá rescindir 22 contratos federais relativos a vacinas baseadas em tecnologia de mRNA, depois de alegar dúvidas quanto à sua segurança, apesar de esta ter sido amplamente elogiada por ajudar a conter a pandemia de Covid-19 e salvar milhões de vidas.

A decisão vem da unidade Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), que apoia empresas no desenvolvimento de materiais médicos para enfrentar ameaças à saúde pública. Esta agência canalizou milhares de milhões de dólares para o desenvolvimento de vacinas durante a pandemia de Covid-19.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O HHS confirmou que a decisão inclui o cancelamento de um contrato com a Moderna, para o desenvolvimento em fase final de uma vacina contra a gripe das Aves para humanos, bem como o direito à compra das doses, conforme já tinha sido noticiado em maio.

A agência de saúde norte-americana acrescentou que várias propostas ainda em avaliação prévia também serão rejeitadas ou canceladas, incluindo propostas apresentadas por empresas como Pfizer, Sanofi Pasteur, CSL Seqirus, Gritstone, entre outras.

Ao todo, os projetos afetados representam quase 500 milhões de dólares, informou o HHS. Alguns projetos em fase final foram excecionados “para preservar o investimento público já realizado”.

Esta medida é mais um passo na reforma ampla que está a ser conduzida pelo novo secretário da saúde, Robert F. Kennedy Jr., um conhecido cético das vacinas, que tem promovido alterações significativas nas políticas públicas de vacinação, alimentação e medicamentos.

“Analisámos a ciência, ouvimos os especialistas e agimos”, declarou Kennedy em comunicado.

Kennedy afirmou que o HHS está a cancelar estes programas porque os dados mostram que as vacinas “não protegem de forma eficaz contra infeções respiratórias superiores, como a Covid-19 e a gripe”, embora não tenha apresentado provas científicas para sustentar esta alegação.

“Estamos a redirecionar este financiamento para plataformas vacinais mais seguras e abrangentes, que se mantenham eficazes mesmo com a mutação dos vírus”, afirmou Kennedy.

O HHS referiu que a decisão resulta de uma revisão abrangente dos investimentos em vacinas de mRNA iniciados durante a emergência de saúde pública provocada pela Covid-19.

Desde que assumiu funções, Kennedy — que passou duas décadas a divulgar desinformação sobre imunizações — tem conduzido uma profunda reestruturação da política de saúde dos EUA. Entre as primeiras medidas esteve o despedimento de um painel de especialistas em vacinas que aconselhava o governo, substituindo-os por nomeações da sua confiança.

Na sua primeira reunião, este novo painel votou rapidamente a proibição do conservante tiomersal, utilizado há décadas em algumas vacinas e frequentemente visado por movimentos antivacinas, apesar dos dados que comprovam a sua segurança, segundo o jornal The Guardian.

Kennedy também ordenou um novo estudo de grande escala sobre a já amplamente desmentida ligação entre vacinas e autismo.

As vacinas de mRNA diferem das tradicionais, que geralmente utilizam formas enfraquecidas ou inativadas do vírus ou bactéria. Em vez disso, as vacinas de mRNA introduzem instruções genéticas nas células, levando-as a produzir uma imitação inofensiva do agente patogénico, treinando o sistema imunitário para combater a versão real.

Apesar de estarem em desenvolvimento há décadas, as vacinas de mRNA só se tornaram de uso generalizado durante a pandemia, graças à "Operation Warp Speed", uma parceria público-privada liderada pela BARDA sob a administração de Donald Trump, que investiu milhares de milhões para acelerar a sua produção.

Os pioneiros da tecnologia de mRNA, Katalin Karikó e Drew Weissman, foram distinguidos com o Prémio Nobel da Medicina em 2023, pelo seu trabalho que contribuiu “para uma taxa de desenvolvimento vacinal sem precedentes, durante uma das maiores ameaças à saúde humana dos tempos modernos”.