Vários documentos que deveriam ter sido tornados públicos por força da lei continuam inacessíveis, incluindo mais de 50 páginas de entrevistas do FBI e notas de conversas com uma mulher que acusa Trump de abuso sexual quando era menor, há várias décadas, relata a NPR

A análise da estação pública baseou-se na comparação de números de série únicos presentes em bases de dados oficiais, registos do FBI, trocas de emails e listas de documentos associados ao processo de Jeffrey Epstein. A investigação identificou dezenas de páginas catalogadas pelo Departamento de Justiça que não constam da base de dados pública.

Contactado, o Departamento de Justiça recusou esclarecer o conteúdo dos documentos em falta ou as razões para a sua não divulgação. Em resposta posterior, a porta-voz Natalie Baldassarre reiterou que os ficheiros não publicados estariam protegidos por privilégio legal, seriam duplicados ou estariam ligados a investigações federais em curso.

Após a divulgação da investigação, o deputado democrata Robert Garcia, membro do House Oversight Committee, afirmou ter consultado registos não censurados no Departamento de Justiça e acusou o organismo de ter "retido ilegalmente" entrevistas do FBI com a alegada vítima.

Os democratas da comissão já investigavam as acusações contra o Presidente e anunciaram agora uma investigação paralela à decisão do Departamento de Justiça de não divulgar estes documentos.

Entre os ficheiros ocultados estão também documentos relacionados com uma testemunha-chave no julgamento de Ghislaine Maxwell, condenada a 20 anos de prisão por tráfico sexual. Parte desses documentos chegou a ser retirada temporariamente do site oficial e voltou a ser publicada, enquanto outros permanecem inacessíveis.

A Casa Branca reagiu afirmando que Trump foi "totalmente ilibado" de qualquer ligação ao caso Epstein. Segundo a porta-voz Abigail Jackson, o Presidente "fez mais pelas vítimas de Epstein do que qualquer outro", sublinhando a divulgação de milhares de páginas de documentos e a assinatura da lei de transparência dos ficheiros Epstein.

Segundo a NPR, os registos analisados indicam que pelo menos 53 páginas de entrevistas e notas do FBI continuam ausentes da base de dados pública, apesar de constarem dos arquivos oficiais.