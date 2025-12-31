Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos encontra-se a rever mais de cinco milhões de páginas de documentos ligados ao financeiro desonrado Jeffrey Epstein, numa operação que está a absorver recursos de casos em curso, diz o The New York Times.

Este número representa uma expansão significativa em relação às estimativas anteriores, que se baseavam em cerca de 300 gigabytes de dados, incluindo documentos, vídeos, fotografias e ficheiros áudio guardados nos arquivos do FBI relativos a investigações na Florida e em Nova Iorque.

Para lidar com o volume massivo de material, o departamento pretende recrutar cerca de 400 advogados adicionais, segundo o jornal. Até agora, advogados e analistas do departamento, nomeadamente 200 elementos da divisão de segurança nacional, têm trabalhado intensamente, incluindo durante o período de Natal, para rever os documentos e aplicar as necessárias redacções legais que protejam as vítimas.

Funcionários do Departamento de Justiça referiram ao jornal que a análise destes documentos tem requerido a intervenção de procuradores envolvidos em casos de segurança nacional e criminalidade, bem como dos gabinetes de procuradores dos EUA em Nova Iorque e na Florida.

Espera-se que a revisão se prolongue pelo menos até 20 de janeiro, ultrapassando o prazo de 19 de dezembro estabelecido pelo Congresso para a divulgação dos arquivos.

