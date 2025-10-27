Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O caso surge depois de o secretário de Estado, Marco Rubio, ter confirmado no mês passado que o Governo “tem, certamente, negado vistos” a pessoas que expressaram publicamente satisfação com a morte de Kirk. Já o subsecretário de Estado, Christopher Landau, disse ter dado instruções aos consulados para monitorizarem as redes sociais e identificarem utilizadores que “elogiem, racionalizem ou façam troça” da morte do influente ativista. Não é claro quantas pessoas estão envolvidas neste processo de monitorização nem se as revogações anunciadas representam todos os casos identificados.

De acordo com a CNN, entre os exemplos citados pelo Departamento de Estado estão publicações atribuídas a cidadãos da Argentina, África do Sul e Paraguai, nas quais se faziam comentários insultuosos sobre Kirk, chamando-o “racista”, “xenófobo” e “misógino”, e afirmando que “morreu pelas suas próprias regras”. O Departamento indicou também que cidadãos do México, do Brasil e da Alemanha viram os seus vistos cancelados. “O presidente Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio irão defender as nossas fronteiras, a nossa cultura e os nossos cidadãos aplicando as leis de imigração”, lê-se na nota divulgada pelo Governo. “Estrangeiros que se aproveitem da hospitalidade americana enquanto celebram o assassinato dos nossos cidadãos serão removidos.”

A medida provocou fortes críticas por parte de juristas e organizações de defesa da liberdade de expressão, que consideram a revogação dos vistos uma violação da Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos. Conor Fitzpatrick, advogado da organização Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), afirmou em comunicado que “a administração Trump deve parar de punir pessoas apenas pelas suas opiniões”. A FIRE processou recentemente o Governo norte-americano por políticas semelhantes que visam estudantes estrangeiros que se manifestaram contra a guerra em Gaza.

O antigo conselheiro jurídico do Departamento de Estado na administração Obama, Harold Hongju Koh, disse à CNN que revogar vistos com base em declarações sobre a morte de Kirk constitui “uma violação da Primeira Emenda”. “Não importa se concordamos ou não com o que dizem — a ideia de que alguém perde o visto por causa disso contraria o princípio fundamental da jurisprudência constitucional americana”, afirmou Koh, acrescentando que os critérios usados são “incrivelmente vagos”. “É um uso punitivo do poder diplomático do presidente. Quais são os limites disto? E se decidirem que criticar o presidente passa a ser motivo para negar vistos?”, questionou o jurista, hoje professor de direito internacional na Universidade de Yale.

Scott Anderson, ex-assessor jurídico do Departamento de Estado e atualmente investigador no think tank Brookings Institution, explicou que há diferenças entre negar e revogar vistos. Segundo disse à CNN, estrangeiros que já se encontram legalmente nos Estados Unidos “geralmente têm algum grau de proteção da Primeira Emenda”, mas a situação é “mais complexa” para quem vive no estrangeiro e pretende entrar no país, uma vez que “não existe qualquer direito constitucional à entrada”.

Charlie Kirk, uma das figuras mais conhecidas do movimento conservador norte-americano e fundador da Turning Point USA, foi assassinado em setembro, num crime que abalou a direita dos Estados Unidos. Pouco depois, Donald Trump condecorou-o postumamente com a Medalha Presidencial da Liberdade, entregue à sua esposa, Erika Kirk, numa cerimónia na Casa Branca.

